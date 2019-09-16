Депай в заявке «Лиона» на матч с «Зенитом» в Лиге чемпионов

Официальный Twitter «Лиона» опубликовал заявку команды на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита». Встреча пройдет 17 сентября, во вторник. В список из 19 игроков французской команды попал нападающий Мемфис Депай.

Полностью заявка «Лиона» выглядит следующим образом:

вратари — Лопеш, Тэтэрушану;

защитники — Тете, Дюбуа, Денайер, Марселу, Андерсен, Коне, Соле;

полузащитники — Ауар, Тузар, Мендес, Лукас, Рейне-Аделаида;

нападающие — Террье, Дембеле, Траоре, Депай, Корне.

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