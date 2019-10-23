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«День рождения не мог быть лучше». Эмиль Форсберг — о победе «Лейпцига» над «Зенитом»

22:39
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Полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Ему исполнилось 28 лет.

— Это был отличный матч, особенно во втором тайме, — цитирует Орбана официальный сайт УЕФА. — Мы реализовали то, что хотели, даже лучше, чем планировали. Мой день рождения не мог быть лучше. Они забили хороший гол, но после этого мы взяли мяч под контроль, попытались сыграть в свой футбол и создать моменты

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

РБ Лейпциг — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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