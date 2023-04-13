Деменко назвал фаворитов Лиги чемпионов после первых четвертьфинальных матчей

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился мыслями о фаворитах на победу в Лиге чемпионов в сезоне-2022/23.

«Если что-то не случится, то я думаю, «Манчестер Сити» и «Реал» — фавориты на победу в Лиге чемпионов. Из шести команд, которые участвуют на турнире, сетка для них хорошая. Противостояние «Манчестер Сити» — «Реал» будет чемпионским. «Горожане» являются одной из команд, которые могут противодействовать «Реалу», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

«Манчестер Сити» в первом четвертьфинальном матче ЛЧ крупно обыграл «Баварию» со счетом 3:0. «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» обыграл «Челси» (2:0).