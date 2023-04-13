Кечинов считает, что у «Челси» мало перспектив пройти «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» Валерий Кечинов высказался о победе «Реала» над «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (2:0).

«Игра шла под диктовку «Реала», было видно, что они увереннее и вообще сильнее — и по составу, и по игре. Видно, что у «Челси» не все в порядке. Вроде бы футболисты неплохие, но атмосфера пока не для больших целей. Было понятно, что «Реал» не упустит победу. А что касается перспектив «Челси» в следующей игре, мне кажется, что их очень мало. «Реал» — очень опытная команда, в таких серьезных турнирах они подобное преимущество не упускают», — цитирует Кечинова «Газета.Ru».

Ответный матч между командами пройдет 18 апреля в Лондоне. Начало — в 22.00 по московскому времени.