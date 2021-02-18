Экс-форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро и бывший тренер команды Фабио Капелло считают, что арбитр Карлос дель Серро Гранде должен был назначить пенальти в концовке матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту».

Португальский клуб победил со счетом 2:1. Криштиану Роналду требовал назначить 11-метровый в концовке игры, но судейская бригада не прислушалась к нему.

«Это был пенальти на Роналду, — сказал Дель Пьеро 17 февраля в эфире Sky Sport Italia. — Не сомневаюсь, что мы увидим другой «Юве» во втором матче». Капелло также высказал мнение, что в этом эпизоде был чистый пенальти.

Ответный матч состоится в Италии 9 марта.