Артета рассказал, что будет делать после победы над ПСВ в Лиге чемпионов

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над ПСВ (4:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Победа — это самое важное, и мы получили от этого удовольствие. Мы хотели атаковать, создавать сопернику проблемы, и я думаю, что мы были хороши в обеих штрафных. Когда ты делаешь это в Лиге чемпионов, у тебя появляется шанс.

Я буду наслаждаться сегодняшним вечером, пойду домой и устрою приятный поздний ужин со своей женой. Мои дети будут спать, но я уверен, что они уже посмотрели игру. Я буду наслаждаться моментом, наслаждаться победой, а завтра утром мы начнем готовиться к матчу с «Тоттенхэмом», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

«Арсенал» с 3 очками лидирует в группе B. ПСВ — последний (0 очков).