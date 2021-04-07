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Де Брейне рассказал, как удалось забить «Боруссии»

00:40
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне после матча против «Боруссии» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1) признался, что даже не помнит, как началась голевая атака. Бельгиец на 19-й минуте открыл счет.

«Не могу вспомнить начало атаки, но был хороший пас Махреза. И я смог забить», — приводит официальный сайт УЕФА слова де Брейне.

Ответный матч состоится в Германии через неделю, 14 апреля.

Манчестер Сити — Боруссия Д

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029486--man-city-vs-dortmund/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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