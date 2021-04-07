Де Брейне рассказал, как удалось забить «Боруссии»
00:40
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне после матча против «Боруссии» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1) признался, что даже не помнит, как началась голевая атака. Бельгиец на 19-й минуте открыл счет.
«Не могу вспомнить начало атаки, но был хороший пас Махреза. И я смог забить», — приводит официальный сайт УЕФА слова де Брейне.
Ответный матч состоится в Германии через неделю, 14 апреля.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029486--man-city-vs-dortmund/
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