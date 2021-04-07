Де Брейне рассказал, как удалось забить «Боруссии»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне после матча против «Боруссии» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1) признался, что даже не помнит, как началась голевая атака. Бельгиец на 19-й минуте открыл счет.

«Не могу вспомнить начало атаки, но был хороший пас Махреза. И я смог забить», — приводит официальный сайт УЕФА слова де Брейне.

Ответный матч состоится в Германии через неделю, 14 апреля.