Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне признан лучшим игроком матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» (2:1). Бельгийский футболист отметился голом. После игры он получил памятный приз.

Пресс-служба турнира отметила блестящую игру де Брейне на позиции ложной девятки: «Он провел топовую игру на позиции ложной девятки, за что достоин аплодисментов».