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Де Брейне признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» — «Боруссия»

00:17
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне признан лучшим игроком матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» (2:1). Бельгийский футболист отметился голом. После игры он получил памятный приз.

Пресс-служба турнира отметила блестящую игру де Брейне на позиции ложной девятки: «Он провел топовую игру на позиции ложной девятки, за что достоин аплодисментов».

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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