Де Брейне признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» — «Боруссия»
00:17
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне признан лучшим игроком матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» (2:1). Бельгийский футболист отметился голом. После игры он получил памятный приз.
Пресс-служба турнира отметила блестящую игру де Брейне на позиции ложной девятки: «Он провел топовую игру на позиции ложной девятки, за что достоин аплодисментов».
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