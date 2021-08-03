Витория рассказал о состоянии Промеса за день до матча с «Бенфикой»
16:11
Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о состоянии полузащитника красно-белых Квинси Промеса, который пропустил матч предыдущего тура РПЛ против «Крыльев Советов».
— Скорее всего, Промес не сыграет, — сказал Витория на пресс-конференции накануне матча с «Бенфикой». — По прежнему не в строю Маслов. Что касается Мозеса и Джикии, которые получили повреждения в прошлом матче, то мы надеемся, что они будут готовы в среду.
Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» пройдет в Москве в среду, 4 августа. Начало — в 20.00 (мск).
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