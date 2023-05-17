Дармиан поблагодарил «МЮ» после выхода «Интера» в финал Лиги чемпионов

Защитник «Интера» Маттео Дармиан поблагодарил «Манчестер Юнайтед» после выхода миланского клуба в финал Лиги чемпионов. В полуфинале «Интер» обыграл «Милан» с общим счетом 3:0.

«Хочу поблагодарить «Манчестер Юнайтед», без этого клуба я бы не стал тем, кем являюсь. Именно поэтому хочу сказать спасибо этому клубу», — сказал Дармиан в интервью после матча.

33-летний футболист перешел в «Манчестер Юнайтед» в июле 2015 года из «Торино». Итальянец выиграл в составе «красных дьяволов» Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.

В «Интере» он выступает с 2020 года.