Гуренко выделил фаворита ответного матча «Манчестер Сити» — «Реал»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко рассказал, кого считает фаворитом ответного матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал».

«Я как раз сказал недавно, что соотношение 55 на 45 в пользу «Манчестер Сити» и то, потому что они играют дома и при своих болельщиках. Мне кажется, что «Реал» может попытаться повторить игру прошлого года против «Ливерпуля», когда они начали их высоко прессинговать и после отбора забили один мяч, а затем второй. Тогда «Реал» катком прошелся по «Ливерпулю». Думаю, они могут повторить этот сценарий. «Манчестер Сити» будет пытаться контролировать мяч и пытаться выходить из обороны за счет коротких передач», — цитирует Гуренко Vprognoze.ru.

Ответная игра между командами состоится 17 мая в 22.00 по московскому времени. В первом матче «Манчестер Сити» и «Реал» сыграли вничью (1:1).

Ранее «Интер» обыграл «Милан» по сумме двух матчей (3:0) и стал первым финалистом Лиги чемпионов.