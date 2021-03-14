Данни Маккели обслужит ответный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Аталантой»
Нидерландский арбитр Данни Маккели обслужит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Аталантой», сообщается на официальном сайте УЕФА.
Помощниками судьи будут Хессел Стеегстра и Марио Дикс, четвертым рефери назначен Аллард Линдхаут. Видеопомощник арбитра — Кевин Блом.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Аталантой» состоится 16 марта в Испании. Начало — в 23.00 мск. Первая встреча команд завершилась со счетом 2:2.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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