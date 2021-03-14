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Данни Маккели обслужит ответный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Аталантой»

14:35
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Нидерландский арбитр Данни Маккели обслужит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Аталантой», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Помощниками судьи будут Хессел Стеегстра и Марио Дикс, четвертым рефери назначен Аллард Линдхаут. Видеопомощник арбитра — Кевин Блом.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Аталантой» состоится 16 марта в Испании. Начало — в 23.00 мск. Первая встреча команд завершилась со счетом 2:2.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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