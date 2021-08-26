Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» выход «Шахтера» в групповой этап Лиги чемпионов.

«Так просто звезды сошлись. По игре они должны были получать и три, и четыре мяча. Было пару выходов один на один, когда не забили. Ну «Шахтер» какой-то странный. В «Монако» они играли очень хорошо, а во внутреннем чемпионате проигрывали команде, как вчера «Монако». А «Монако» может винить только сам себя. Команда не использовала свои шикарные возможности. Там было как минимум два выхода один на один, когда можно было просто перекидывать мяч и все заканчивать.

К сожалению, нам так не везет, но украинской команде повезло. Это исключительный фарт при спорном мастерстве. В составе «Шахтера» всего два украинца, и что? Да, они вышли в Лигу чемпионов, но с таким фартом и наши могли бы. Тот же «Спартак» мог выйти, если бы ему так везло", — сказал в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В среду, 25 августа, «Шахтер» сыграл вничью с «Монако» (2:2 д. в.) в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в групповой этап турнира.