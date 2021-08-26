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Червиченко — о выходе «Шахтера» в групповой этап ЛЧ: «Тот же «Спартак» мог выйти, если бы ему так везло»

11:10
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» выход «Шахтера» в групповой этап Лиги чемпионов.

25&nbsp;августа. Харьков. &laquo;Шахтер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2 д.в. Гости вели со&nbsp;счетом 2:0, но&nbsp;удержать победу не&nbsp;смогли.Харьковская драма. «Монако» выдал лучшую игру сезона, но команду Головина оставили без Лиги чемпионов 37-летний Пятов и 20-летний Мудрик

«Так просто звезды сошлись. По игре они должны были получать и три, и четыре мяча. Было пару выходов один на один, когда не забили. Ну «Шахтер» какой-то странный. В «Монако» они играли очень хорошо, а во внутреннем чемпионате проигрывали команде, как вчера «Монако». А «Монако» может винить только сам себя. Команда не использовала свои шикарные возможности. Там было как минимум два выхода один на один, когда можно было просто перекидывать мяч и все заканчивать.

К сожалению, нам так не везет, но украинской команде повезло. Это исключительный фарт при спорном мастерстве. В составе «Шахтера» всего два украинца, и что? Да, они вышли в Лигу чемпионов, но с таким фартом и наши могли бы. Тот же «Спартак» мог выйти, если бы ему так везло", — сказал в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В среду, 25 августа, «Шахтер» сыграл вничью с «Монако» (2:2 д. в.) в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в групповой этап турнира.

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