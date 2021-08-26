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Агент Головина отреагировал на вылет «Монако» из Лиги чемпионов

11:21
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Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на вылет команды из Лиги чемпионов.

«Монако» не повезло? Сто процентов! Что касается Лиги Европы, то не этого ожидал Головин. Но Саша готов играть всегда и везде. Лига Европы — это хороший турнир , в котором Саша будет показывать свой максимум, чтобы помочь команде завоевать трофей", — сказал Клюев «СЭ».

В среду, 25 августа, «Шахтер» сыграл вничью с «Монако» (2:2 д. в.) в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в групповой этап турнира.

В этой встрече Головин не отметился результативными действиями, получил желтую карточку и был заменен на 76-й минуте матча.

Шахтер Д — Монако

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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