Червиченко считает, что у «Зенита» нет шансов хорошо выступить в Лиге чемпионов

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» оценил дальнейшие шансы «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«У нас есть проблемы в футболе, но не такие трагические. Франция, например, вчера не вышла, случайно уступив «Шахтеру» по итогам двух матчей. И теперь надо говорить о том, что проблемы во французском футболе? Ну бывает, что не везет. Ничего страшного. Одно время у нас было много команд, сейчас меньше. Да, уровень нашего футбола упал, но что поделаешь. Нет звездных легионеров, одни середняки. Вы же не видите теперь в наших командах Витселя, Халка, ни других игроков их уровня. Чему тогда удивляться?

Не думаю, что у «Зенита» есть шансы хорошо выступить. Им не хватает скорости, они тягучие. Также центральные защитники у команды возрастные. Если еще выйдет Азмун, то слабо видится, кто тогда будет забивать. Дзюба сейчас не такой забивной. Шансы у них очень призрачные", — сказал в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Сегодня, 26 августа, в 19.00 по московскому времени в Стамбуле начнется жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов-2021/22.