«Челси» — «Зенит»: Лукаку открыл счет во втором тайме
23:25
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку отличился в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита». Он отличился во втором тайме на 69-й минуте — 1:0.
Бельгиец откликнулся на подачу в исполнении Сесара Аспиликуэты. Дмитрий Чистяков не смог навязать борьбу мощному форварду, который головой переправил мяч в ворота питерцев.
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