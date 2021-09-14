Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку отличился в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита». Он отличился во втором тайме на 69-й минуте — 1:0.

Бельгиец откликнулся на подачу в исполнении Сесара Аспиликуэты. Дмитрий Чистяков не смог навязать борьбу мощному форварду, который головой переправил мяч в ворота питерцев.