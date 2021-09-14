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«Челси» — «Зенит»: Лукаку открыл счет во втором тайме

23:25
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Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку отличился в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита». Он отличился во втором тайме на 69-й минуте — 1:0.

Бельгиец откликнулся на подачу в исполнении Сесара Аспиликуэты. Дмитрий Чистяков не смог навязать борьбу мощному форварду, который головой переправил мяч в ворота питерцев.

Челси — Зенит

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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