Сульшер признал справедливость удаления Ван-Биссаки в матче с «Янг Бойз»
23:23
Главный тренер «Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Янг Бойз» (1:2) в матче Лиги чемпионов. Он отметил, что удаление защитника Аарона Ван-Биссаки было справедливым.
«Аарон был слишком далеко от мяча, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 14 сентября. — Он добрался до него, но сыграл в соперника. Сложно спорить с этим решением арбитра.
Замены Роналду и Фернандеша? К тому моменту прошло более 70 минут, игроки много бегали, как сегодня, так и в субботу. Мы надеялись, что Матич благодаря своему опыту будет контролировать мяч, а также на свежие ноги Джесси Лингарда".
Единственный мяч в составе «МЮ» забил Криштиану Роналду.
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