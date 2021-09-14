Сульшер признал справедливость удаления Ван-Биссаки в матче с «Янг Бойз»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Янг Бойз» (1:2) в матче Лиги чемпионов. Он отметил, что удаление защитника Аарона Ван-Биссаки было справедливым.

«Аарон был слишком далеко от мяча, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 14 сентября. — Он добрался до него, но сыграл в соперника. Сложно спорить с этим решением арбитра.

Замены Роналду и Фернандеша? К тому моменту прошло более 70 минут, игроки много бегали, как сегодня, так и в субботу. Мы надеялись, что Матич благодаря своему опыту будет контролировать мяч, а также на свежие ноги Джесси Лингарда".

Единственный мяч в составе «МЮ» забил Криштиану Роналду.