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5 октября, 23:54

«Челси» разгромил «Милан» в матче Лиги чемпионов

Мария Гусева
Читать «СЭ» в
ФК «Челси».
Фото Reuters

«Челси» на домашней арене разгромил «Милан» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:0.

Забитыми мячами отметились Уэсли Фофана, Пьер-Эмерик Обамеянг и Рис Джеймс.

После трех туров группового турнира Лиги чемпионов «Челси» занимает 2-е место в турнирной таблице группы Е, набрав 4 очка. «Милан» с 4 очками располагается на 3-м месте, уступая сопернику по дополнительным показателям. Возглавляет группу «Зальцбург» (5 очков), а на 4-м месте находится «Динамо» Загреб (3 очка).

В следующем туре команды вновь сыграют между собой. Матч пройдет 11 октября.

Лига чемпионов. Группа E
05 окт, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
3:0
Милан
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Челси
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