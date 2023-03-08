«Челси» — «Боруссия»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Челси» выиграл у дортмундской «Боруссии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 2:0. Встреча прошла на «Стэмфорд Бридж».

В конце первого тайма нападающий Рахим Стерлинг открыл счет. После перерыва полузащитник Кай Хаверц с пенальти удовил преимущество «синих». Однако он смог реализовать одиннадцатиметровый только со второй попытки.

В первой встрече выиграла дортмундская команда со счетом 1:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси». Соперника «синие» узнают после жеребьевки.