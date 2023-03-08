Коул: «Это была выдающаяся от начала и до конца игра»

Экс-полузащитник «Челси» Джо Коул прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это была выдающаяся от начала и до конца игра. Чувствуется, что сегодняшний вечер может стать ключевым в развитии этой команды», — цитирует пресс-служба лиги Коула.

В первой встрече выиграла дортмундская команда со счетом 1:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси». Соперника «синие» узнают после жеребьевки.