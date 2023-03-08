«Челси» рано хоронить! Лондонцы вышибли «Боруссию» из Лиги чемпионов

Важная победа команды Грэма Поттера.

Последняя надежда

К началу весны сезон «Челси» оказался под угрозой срыва. Синие вылетели из обоих внутренних кубков в первом же раунде и прочно занимают место в середине таблицы АПЛ без осязаемых шансов на финиш в топ-4. У лондонцев осталась лишь одна надежда на спасение сезона — всего лишь выиграть Лигу чемпионов.

Звучит это, конечно, немыслимо — тяжело поверить в крупный европейский триумф нынешнего хворающего «Челси». Но 11 лет назад лондонцам это удалось: тогда синие заняли 6 место в АПЛ, зато впервые в истории выиграли Лигу чемпионов. Тогда, правда, многое решила отставка Андре Виллаш-Боаша как раз в начале марта. И в последний месяц «Челси» вполне мог провернуть похожий финт, ведь уход Грэма Поттера со своего поста был едва ли не самым ожидаемым событием в лиге.

Но Тодд Боэли дал тренерскому штабу последний шанс доказать, что этому «Челси» не нужны перестановки. При этом миссия выглядела убийственной: нужно было обыграть в два мяча одного из лидеров бундеслиги, который победил во всех десяти играх 2023 года.

Травма Брандта

Под «Боруссию» Поттер не стал выдумывать хитроумный план с гибридными схемами, но все равно сильно удивил выбором стартового состава. С первых минут в тройке центральных защитников вышел Кукурелья, который не только редко играет на этой позиции, но и не попадал в заявку «Челси» три матча подряд исключительно по спортивным причинам. Снова в запасе остался один из самых дорогих футболистов зимнего окна Михаил Мудрик.

Выход Кукурельи в связке с Чилуэллом слева — почти приглашение «Боруссии» атаковать через этот фланг. И Брандт, находящийся в прекрасной форме, наверняка настраивался терзать соперника по бровке, но уже на 5-й минуте Юлиана заменили из-за травмы.

Автобус «Боруссии» задержался в пробке, из-за чего старт игры отложили на десять минут, а разминка дортмундцев была скомкана — возможно, это повлияло на повреждение Брандта, а заодно и на всю игру. Хотя в стартовые минуты вышедший на замену Рейна был активен, да и «Боруссия» в первой половине тайма больше владела мячом.

Контрастный первый тайм

«Челси» поначалу действовал подчеркнуто низко и почти полностью отказался от высокого прессинга, но «Боруссия» за этот отрезок могла забить лишь раз, когда Кепа вытащил мяч после удара Ройса со штрафного. Хозяева постепенно стали отодвигать игру от своих ворот и к перерыву забили логичный гол. О характере первого тайма красноречиво говорит контрастная статистика владения мячом: до 22-й минуты этот показатель «Челси» был равен 30%, после — 57%.

Синих было не узнать. Они могли забивать и больше до перерыва: гол Хаверца отменили, Кулибали с пары метров не попал по пустым воротам, отличиться мог и Жоау Феликс. А результативная атака идеально отразила все, что творится в «Челси». Хаверц и Ковачич по ходу нее чуть не потеряли мяч, а Стерлинг вообще сперва не попал по нему после прострела. Комбинационные голевые атаки редко бывают уродливыми, но эту иначе описать сложно. Здесь же кроется и корень того, что поможет «Челси» возродиться — борьба до конца. Многомиллионным новичкам синих пока явно не хватает сыгранности и слаженности, поэтому нужно брать свое самоотверженностью и упорством.

Пенальти, решивший все

Стерлинг лишь сравнял счет в противостоянии, так что «Челси» нужно было во втором тайме напрячься еще. Но «Боруссия» сделала все сама: Вольф неаккуратно сыграл рукой на границе своей штрафной, и в ворота немцев назначили пенальти. Хаверц сплоховал — мяч попал в штангу, и, казалось, шикарный момент упущен. Но тут в дело снова вмешались арбитры: они заметили, что еще до удара в штрафную вбежали дортмундские футболисты, так что Каю повезло. Повторный удар Хаверц не смазал.

Счет 2:0 полностью устраивал «Челси», но у «Боруссии» было много времени на то, чтобы отыграть хотя бы один мяч и перевести встречу в овертайм. Но дортмундцы столкнулись с проблемами. Мукоко и Адейеми травмированы, так что усиливать атаку было некем. От безысходности Эдин Терзич бросил в бой 18-летнего форварда Байно-Гиттенса и проводящего ужасный сезон Малена. Шок, но за финальные полчаса «Боруссия» не создала толком ни одного голевого момента.

А вот «Челси», зарывшийся в оборону, больно колол соперника контратаками и выстоял. 2:0 — это, конечно, не сенсация, но синие точно не выглядели фаворитами противостояния с «Боруссией». Может быть, после такого успеха лондонцы возродятся и, как у них обычно бывает, дойдут до финала Лиги чемпионов.