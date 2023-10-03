Чалханоглу назвал «Реал Сосьедад» сильной командой перед матчем с «Интером» в Лиге чемпионов

Хавбек «Интера» Хакан Чалханоглу оценил уровень «Бенфики» перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Нам будет противостоять сильная команда. В прошлом году мы ощутили, как тяжело играть против них. Но те матчи уже забыты, впереди новая игра», — цитирует футболиста La Repubblica