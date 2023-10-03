Индзаги рассказал, в каком составе «Интер» сыграет с «Бенфикой»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал о подготовке игроков команды к матчу с «Бенфикой» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Нам потребуется очень интенсивная игра. Роджеру Шмидту нужно будет обойтись без Антонио Силвы, который был удален в матче с «Зальцбургом» и поэтому дисквалифицирован. Вместо него в обороне должен появиться Морато, который выйдет на фланг Отаменди», — приводит слова Индзаги la Repubblica.