Дель Пьеро рассказал о разговоре с Модричем после матча «Реал» — «Челси»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал победу «Реала» над «Челси» (3:1, 2:3) по итогам двух матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это был выдающийся матч, — приводит слова Дель Пьеро Football Italia. — Казалось, «Челси» все контролирует, но потом все снова поменялось. Было ощущение, что дело может дойти до пенальти. Невероятно».

Также экс-нападающий рассказал о разговоре с полузащитником мадридской команды Лукой Модричем после прошедшей встречи.

«Модрич изменил игру. Он выдающийся игрок. Мы с ним давно знакомы и недолго поболтали после матча. Он с облегчением выдохнул, так как понимал, что у них были проблемы. Я сказал ему: «Ты все сделал сам, наслаждайся этим!» — сказал Дель Пьеро.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с победителем игры «Атлетико» — «Манчестер Сити».