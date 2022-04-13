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Дель Пьеро — о разговоре с Модричем после матча «Реал» — «Челси»: «Я сказал ему: «Ты все сделал сам, наслаждайся!»

Дель Пьеро рассказал о разговоре с Модричем после матча «Реал» — «Челси»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал победу «Реала» над «Челси» (3:1, 2:3) по итогам двух матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это был выдающийся матч, — приводит слова Дель Пьеро Football Italia. — Казалось, «Челси» все контролирует, но потом все снова поменялось. Было ощущение, что дело может дойти до пенальти. Невероятно».

Также экс-нападающий рассказал о разговоре с полузащитником мадридской команды Лукой Модричем после прошедшей встречи.

«Модрич изменил игру. Он выдающийся игрок. Мы с ним давно знакомы и недолго поболтали после матча. Он с облегчением выдохнул, так как понимал, что у них были проблемы. Я сказал ему: «Ты все сделал сам, наслаждайся этим!» — сказал Дель Пьеро.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с победителем игры «Атлетико» — «Манчестер Сити».

Источник: https://football-italia.net/del-piero-reveals-what-he-told-modric-after-real-madrid-vs-chelsea/
Алессандро Дель Пьеро
Лука Модрич
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