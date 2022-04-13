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«Парню 50 лет. Это невероятно». Анри — об игре Луки Модрича против «Челси»

Анри восхитился игрой Луки Модрича в 1/4 финала ЛЧ
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Бывший футболист «Арсенала» Тьерри Анри прокомментировал игру полузащитника «Реала» Луки Модрича в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси» (2:3).

«Этому парню 50 лет. Как он вытворяет такое до сих пор? Это невероятно», — цитирует Анри CBS Sports.

По итогам двух четвертьфинальных матчей «сливочные» победили «Челси» со счетом 5:4. В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с победителем матча «Манчестер Сити» — «Атлетико».

36-летний хорват в текущем сезоне провел за «Реал» 37 матчей, забил три гола и отдал девять результативных передач.

Источник: https://www.cbssports.com/soccer/news/thierry-henry-luka-modric-champions-league-assist-for-real-madrid-against-chelsea-absolutely-perfect/
Лука Модрич
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