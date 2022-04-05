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Линекер о матче «Сити» — «Атлетико»: «10 лет назад вы бы подумали, что в голубом играет испанская команда, а в красном — английская»

Линекер поделился впечатлениями о матче «Манчестер Сити» — «Атлетико»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился впечатлениями о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Атлетико».

«Если бы этот матч проходил 10 лет назад, и вы бы его смотрели, не зная, кто играет, вы бы подумали, что в голубом играет испанская команда, а в красном — английская», — написал Линекер в Twitter по ходу первого тайма.

Встреча проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. В первом тайме хозяева нанесли шесть ударов по воротам, а гости — ноль.

Источник: https://twitter.com/GaryLineker/status/1511426815826477066
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