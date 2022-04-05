Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился впечатлениями о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Атлетико».

«Если бы этот матч проходил 10 лет назад, и вы бы его смотрели, не зная, кто играет, вы бы подумали, что в голубом играет испанская команда, а в красном — английская», — написал Линекер в Twitter по ходу первого тайма.

Встреча проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. В первом тайме хозяева нанесли шесть ударов по воротам, а гости — ноль.