«Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ» объявили стартовые составы на матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Боруссия»: Кобель, Вольф, Хуммельс, Зюле, Бенсебаини, Брандт, Озджан, Ройс, Адейеми, Байно-Гиттенс, Фюллькруг.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Л. Эрнандес, Заир-Эмери, Витинья, Коло Муани, Мбаппе, Баркола.

Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало — в 23:00 по московскому времени.