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Сегодня, 22:05

«Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ» объявили стартовые составы на матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Боруссия»: Кобель, Вольф, Хуммельс, Зюле, Бенсебаини, Брандт, Озджан, Ройс, Адейеми, Байно-Гиттенс, Фюллькруг.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Л. Эрнандес, Заир-Эмери, Витинья, Коло Муани, Мбаппе, Баркола.

Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало — в 23:00 по московскому времени.

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Лига чемпионов. Группа F
13 дек, 23:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
ПСЖ
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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