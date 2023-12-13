«Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ» объявили стартовые составы на матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Боруссия»: Кобель, Вольф, Хуммельс, Зюле, Бенсебаини, Брандт, Озджан, Ройс, Адейеми, Байно-Гиттенс, Фюллькруг.
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Л. Эрнандес, Заир-Эмери, Витинья, Коло Муани, Мбаппе, Баркола.
Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало — в 23:00 по московскому времени.
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