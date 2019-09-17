Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «Барселоны» на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча начнется в 22.00 (мск). Игра пройдет в Германии.

Капитан и форвард каталонцев Лионель Месси остался в запасе.

Стартовый состав «Боруссии»: Бюрки — Хакими, Хуммельс, Аканжи, — Дилэйни, Т. Азар, Витсель, Геррейру, Ройс — Алькасер, Санчо.

Запасные: Хупе, Загаду, Вайгль, Гетце, Дахуд, Ларсен, Брандт.

Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — де Йонг, Бускетс, Артур — Фати, Суарес, Гризманн.

Запасные: Нето, Тодибо, Роберто, Ракитич, Видаль, Сайоль, Месси.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Боруссия» — «Барселона».

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