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11 октября, 19:19

Болельщик «Аякса» получил ножевое ранение перед матчем ЛЧ с «Наполи»

Руслан Минаев
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Болельщик «Аякса» получил ножевое ранение перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с «Наполи», сообщает нидерландское издание NU.

Инцидент произошел недалеко от отеля, в котором заселился фанат амстердамцев. После нападения фанат был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как хорошее.

«Наполи» и «Аякс» сыграют между собой в среду, 12 октября. В предыдущем матче неаполитанцы разгромили амстердамцев со счетом 6:1.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Аякс
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