Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

11 октября, 18:40

«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов

Видеотрансляция матча Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Манчестер Сити» начнется в 19.30 (мск)
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press

11 октября «Копенгаген» дома сыграет с «Манчестер Сити» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» — «Манчестер Сити». Видеотрансляция игры будет доступна на канале matchtv.ru. Она начнется в 19.30.

«Копенгаген» с 1 баллом занимает последнее место в турнирной таблице группы G. «Ман Сити» — первый с 9 очками.

5 октября «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Копенгаген» со счетом 5:0.

Лига чемпионов. Группа G
11 окт, 19:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Копенгаген
0:0
Манчестер Сити

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Копенгаген
ФК Манчестер Сити
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
«Барселона» — «Интер»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Камбьяссо признался, что верил в победу «Интера» над «Барселоной»
Голы Сона, Нуньеса, Лосано и Галено претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге чемпионов
Онана — о ничьей с «Барселоной»: «Пусть и не победа, но очко — важное»
Миньоле, Фирмину, Сон и Ацили претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Нагельсманн — о выходе в плей-офф Лиги чемпионов: «Это была наша цель, и мы ее достигли»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Комитет УЕФА оштрафовал «Селтик» на 15 тысяч евро за антимонархический баннер

Болельщик «Аякса» получил ножевое ранение перед матчем ЛЧ с «Наполи»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости