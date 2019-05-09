Безумие в раздевалке "Тоттенхэма" после выхода в финал. Видео

"Тоттенхэм" опубликовал в Твиттере видео из раздевалки команды после победы над "Аяксом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2). Полузащитник "шпор" Эрик Ламела записал на камеру своего смартфона, как игроки радовались выходу в финал.

"Тоттенхэм" в первом матче проиграл в Лондоне с минимальным счетом, а по ходу ответной встречи уступал 0:2, но смог отыграться и вырвать путевку в финал.