Шешко: «Сыграли очень хорошо и показали, что у «Лейпцига» классная команда»

Нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко прокомментировал поражение от «Реала» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы сыграли очень хорошо и показали, что у нас классная команда. Сегодня чуть-чуть не хватило. Надеюсь, во втором матче будет лучше. Надо верить, что у нас всегда будут голевые возможности», — цитирует пресс-служба УЕФА Шешко.

Ответный матч состоится в Мадриде 6 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.