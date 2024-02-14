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14 февраля, 04:45

Ольмо: «Мы превзошли «Реал» по количеству голевых моментов, но не забили»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо прокомментировал поражение от «Реала» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы недовольны результатом, ведь мы превзошли «Реал» по количеству голевых моментов, но не забили. Браим Диас очень классный игрок. Он воспользовался своим шансом. «Реал» — одна из лучших команд в Европе. Против таких соперников надо использовать свои возможности», — цитирует пресс-служба УЕФА Ольмо.

Ответный матч состоится в Мадриде 6 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Игроки &laquo;Реала&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Лейпцига&raquo;. «Реал» справился без Беллингема. В Лейпциге все решил гениальный гол Браима Диаса
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039914--leipzig-vs-real-madrid/
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