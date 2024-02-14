Ольмо: «Мы превзошли «Реал» по количеству голевых моментов, но не забили»

Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо прокомментировал поражение от «Реала» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы недовольны результатом, ведь мы превзошли «Реал» по количеству голевых моментов, но не забили. Браим Диас очень классный игрок. Он воспользовался своим шансом. «Реал» — одна из лучших команд в Европе. Против таких соперников надо использовать свои возможности», — цитирует пресс-служба УЕФА Ольмо.

Ответный матч состоится в Мадриде 6 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.