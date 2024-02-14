Раум: «У нас было достаточно возможностей, а «Реал» выжал многое из малого»

Защитник «Лейпцига» Давид Раум прокомментировал поражение от «Реала» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы играли хорошо, но надо было использовать свои моменты. У нас было достаточно возможностей, а «Реал» выжал многое из малого. Мы можем изменить ситуацию, но в ответной игре нам надо прибавлять», — цитирует пресс-служба УЕФА Раума.

Ответный матч состоится в Мадриде 6 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.