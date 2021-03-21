Бенитес считает, что «Ливерпуль» способен выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес заявил, что мерсисайдцы способны выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

«Конечно, это возможно, с учетом потенциала команды и такого тренера, который есть у команды сейчас. Многие вспоминают нашу победу в 2005 году и говорят, что нам повезло, но это не так. Мы адаптировались под каждого соперника, причем каждая команда была очень сильной. Мы были командой, которая верит в свои силы. Нынешний «Ливерпуль» тоже на это способен. Уверенность растет с продвижением команды по плей-офф», — цитирует Daily Mail Бенитеса.

«Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Матчи состоятся 6 и 14 апреля.