Бенитес считает, что «Ливерпуль» способен выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне
Бывший главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес заявил, что мерсисайдцы способны выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.
«Конечно, это возможно, с учетом потенциала команды и такого тренера, который есть у команды сейчас. Многие вспоминают нашу победу в 2005 году и говорят, что нам повезло, но это не так. Мы адаптировались под каждого соперника, причем каждая команда была очень сильной. Мы были командой, которая верит в свои силы. Нынешний «Ливерпуль» тоже на это способен. Уверенность растет с продвижением команды по плей-офф», — цитирует Daily Mail Бенитеса.
«Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Матчи состоятся 6 и 14 апреля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9384073/Rafa-Benitez-tough-love-spell-China-desire-return-Premier-League.html
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