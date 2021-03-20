Роберто Карлос считает, что «Реал» в лучшей форме, чем «Ливерпуль»
Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос поделился мнением о жеребьевке 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником «сливочных» стал «Ливерпуль».
«Мы встретимся с хорошей командой. Первый матч состоится дома, «Реал» в гораздо лучшей форме, чем «Ливерпуль», поэтому они должны решить исход противостояния дома.
Важно, чтобы все игроки были в распоряжении Зидана, а травмированные вернулись как можно скорее», — цитирует Marca Карлоса.
19 марта в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинала ЛЧ. «Реал» встретится с «Ливерпулем». Победитель пары сыграет с победителем пары «Порту» — «Челси».
Первый матч четвертьфинала пройдет 6 апреля в Мадриде, ответный - 14 апреля в Ливерпуле.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/03/19/6054b260ca4741c8368b45bc.html
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