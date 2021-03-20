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Роберто Карлос считает, что «Реал» в лучшей форме, чем «Ливерпуль»

16:02
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Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос поделился мнением о жеребьевке 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником «сливочных» стал «Ливерпуль».

«Мы встретимся с хорошей командой. Первый матч состоится дома, «Реал» в гораздо лучшей форме, чем «Ливерпуль», поэтому они должны решить исход противостояния дома.

Важно, чтобы все игроки были в распоряжении Зидана, а травмированные вернулись как можно скорее», — цитирует Marca Карлоса.

19 марта в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинала ЛЧ. «Реал» встретится с «Ливерпулем». Победитель пары сыграет с победителем пары «Порту» — «Челси».

Первый матч четвертьфинала пройдет 6 апреля в Мадриде, ответный - 14 апреля в Ливерпуле.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/03/19/6054b260ca4741c8368b45bc.html

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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