«Бенфика» — «Зенит»: Азмун забил в свои ворота
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в гостевом матче Лиги чемпионов против «Бенфики» отправил мяч в свои ворота — 0:3. На 79-й минуте форвард неудачно сыграл при подаче углового.
Автогол Сердара Азмуна.#МАТЧПРЕМЬЕР #БенфикаЗенит pic.twitter.com/fBVcsrXFe9— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 10, 2019
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