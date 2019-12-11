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«Бенфика» — «Зенит»: Азмун забил в свои ворота

00:38

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в гостевом матче Лиги чемпионов против «Бенфики» отправил мяч в свои ворота — 0:3. На 79-й минуте форвард неудачно сыграл при подаче углового.

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Бенфика — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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