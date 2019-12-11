Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в гостевом матче Лиги чемпионов против «Бенфики» отправил мяч в свои ворота — 0:3. На 79-й минуте форвард неудачно сыграл при подаче углового.

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