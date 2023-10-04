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Беллингем: «Гол в стиле Марадоны? Это чересчур. Он был лучше меня»

Руслан Минаев
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Джуд Беллингем.
Фото Reuters

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем не считает, что его гол в ворота «Наполи» был в стиле Диего Марадоны.

Мадридцы победили неаполитанцев со счетом 3:2 в матче группового турнира Лиги чемпионов.

«Гол в стиле Марадоны? Это чересчур. Хороший гол, но судя по тому, что я видел на YouTube и в документальных фильмах, совершенно ясно, что он был лучше меня.

Но вот Винисиус, возможно, самый талантливый партнер, который у меня был. Я думаю, что он лучший в мире. Мы отлично сыгрались!» — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Беллингем признан лучшим игроком матча «Наполи» — «Реал».

Джуд Беллингем
Диего Марадона
Лига чемпионов УЕФА
ФК Наполи
ФК Реал
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