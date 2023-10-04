Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 10:15

Анчелотти — о пенальти в матче с «Наполи»: «Был отскок, а руку отрезать нельзя»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал назначенный пенальти за игру рукой защитника Начо Фернандеса в матче с «Наполи» (2:3) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

Благодаря реализованному одиннадцатиметровому в исполнении Петра Зелиньски неаполитанцы сравняли счет на 54-й минуте.

«Думаю, это не пенальти, потому что от Начо был отскок, а руку отрезать нельзя. Его можно было дать или нет, но правило гласит, что на отскоке нельзя свистеть», — цитирует тренера As.

«Реал» с 6 очками стал единоличным лидером группы C. «Наполи» с 3 очками занимает 2-е место.

Карло Анчелотти
Лига чемпионов УЕФА
ФК Наполи
ФК Реал
0
Читайте также
«Пусть выберет любого». Брат Хабиба ответил на вызов блогера Милохина
Кудерметова выиграла 12 геймов подряд и победила Цуренко на турнире в Пекине
Российские самолеты пресекли попытку проникновения десантных групп ВСУ в Крым
Экономист предупредила россиян о новых правилах оплаты ЖКХ
Политолог рассказал о влиянии отставки Маккарти на финансирование Киева
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Наполи» — «Реал», «Ньюкасл» — «ПСЖ» и другие матчи 2-го тура
«Боруссия» — «Милан» в «группе смерти», матчи «Барселоны» и «Ман Сити» : онлайн-трансляция дня Лиги чемпионов
Артета — о травме Сака в первом тайме матча с «Лансом»: «Это что-то мышечное»
Лига чемпионов: «Ньюкасл» — «ПСЖ», «Порту» — «Барселона» и другие матчи
«Манчестер Юнайтед» проиграл 7 из последних 14 игр на «Олд Траффорд» в Лиге чемпионов
Политано: «Наполи» доминировал над «Реалом» во втором тайме, мы очень разочарованы результатом»
Мюллер победил в 101-м матче в Лиге чемпионов и догнал Касильяса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артета — о травме Сака в первом тайме матча с «Лансом»: «Это что-то мышечное»
Новости
RSS RSS
Все новости