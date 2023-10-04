Анчелотти — о пенальти в матче с «Наполи»: «Был отскок, а руку отрезать нельзя»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал назначенный пенальти за игру рукой защитника Начо Фернандеса в матче с «Наполи» (2:3) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

Благодаря реализованному одиннадцатиметровому в исполнении Петра Зелиньски неаполитанцы сравняли счет на 54-й минуте.

«Думаю, это не пенальти, потому что от Начо был отскок, а руку отрезать нельзя. Его можно было дать или нет, но правило гласит, что на отскоке нельзя свистеть», — цитирует тренера As.

«Реал» с 6 очками стал единоличным лидером группы C. «Наполи» с 3 очками занимает 2-е место.