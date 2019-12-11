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«Байер» — «Ювентус»: Буффон, Роналду и Игуаин в стартовом составе гостей

22:08
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Стали известны стартовые составы команд на матч группового этапа Лиги чемпионов «Байер» — «Ювентус».

«Байер»: Храдецки, Ларс Бендер, Драгович, Свен Бендер, Синкгравен, Беллараби, Демирбай, Арангис, Диаби, Хавертц, Аларио

«Ювентус»: Буффон, Данилу, Демирал, Ругани, Де Шильо, Куадрадо, Пьянич, Рабьо, Бернардески, Роналду, Игуаин.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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