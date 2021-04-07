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«Бавария» — «ПСЖ»: Мюллер сравнял счет в матче

23:22
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«Бавария» сравняла счет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Гости по ходу игры вели 2:0.

На 60-й минуте отличился Томас Мюллер. Текущий счет матча — 2:2.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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