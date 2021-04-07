«Бавария» — «ПСЖ»: Мюллер сравнял счет в матче
23:22
«Бавария» сравняла счет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Гости по ходу игры вели 2:0.
На 60-й минуте отличился Томас Мюллер. Текущий счет матча — 2:2.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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