«ПСЖ» забил еще один мяч в ворота «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

На 28-й минуте отличился Маркиньюс. Он забил после передачи Неймара.

Счет матча — 2:0 в пользу парижан. Сразу после гола Маркиньюса заменили из-за травмы.