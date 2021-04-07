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«Бавария» — «ПСЖ»: Маркиньюс удвоил преимущество гостей

22:31
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«ПСЖ» забил еще один мяч в ворота «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

На 28-й минуте отличился Маркиньюс. Он забил после передачи Неймара.

Счет матча — 2:0 в пользу парижан. Сразу после гола Маркиньюса заменили из-за травмы.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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