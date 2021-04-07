«ПСЖ» открыл счет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

На третьей минуте отличился Килиан Мбаппе. Мануэль Нойер не сумел отразить его удар.

Счет матча — 1:0 в пользу парижан.