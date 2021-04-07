«Бавария» — «ПСЖ»: Мбаппе открыл счет
22:05
«ПСЖ» открыл счет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
На третьей минуте отличился Килиан Мбаппе. Мануэль Нойер не сумел отразить его удар.
Счет матча — 1:0 в пользу парижан.
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