Защитник «Локомотива» Игнатьев поделился ожиданиями от матча с «Баварией»

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча пройдет 9 декабря в Мюнхене. Начало — в 23.00 (мск).

— Нужно просто не перегореть, — заявил «СЭ» Игнатьев. — Выйти, сделать свое дело. Ждать своего шанса, играть на контратаках. Все возможно — это футбол.

— По первой игре они показали, что с ними можно играть?

— Да, конечно. Наверное, мне даже легче всего в этой Лиге чемпионов было играть против «Баварии». Они дают играть. Понятное дело, что у них выше исполнительское мастерство, они в любой момент могут наказать тебя. В прошлом туре мы играли с «Рубином», у Дениса Макаров был шанс, чтобы забить нам, но он им не воспользовался. «Бавария» в аналогичном моменте не простила бы.

(Севастиан Терлецкий)