Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от заключительного матча группового турнира Лиги Чемпионов против «Баварии». Встреча пройдет 9 декабря, в среду, начало — в 23.00 (мск).

— У «Баварии» выйдет третий состав и обыграет «Локомотив». Мы же знаем, что такое «Бавария», они и с «Атлетико» третьим составом на равных играли, — сказал Наумов в комментарии «СЭ». — Не приходится надеяться, что «Локомотив» выиграет. Скорее всего, они проиграют «Баварии». После того, что Николич сделал в матче с «Зальцбургом», я вообще не верю в этот тренерский состав. Это было позорище, проиграл чисто тренер. Выставил семь защитников на линии штрафной. Я был очень разочарован после этой игры. Сейчас тренер выставит боевой состав, постарается хлопнуть дверью, но ничего не получится.

В Лигу Чемпионов «Локомотив» сможет вернуться не скоро. В ближайшие годы ничего не светит. Раньше «Локомотив» был сплочен, поэтому пошли результаты. Мне жаль футболистов, им сейчас трудно. Когда мы что-то имеем, мы не ценим, а когда потеряем, начинаем плакать. Так у русских бывает часто.

(Артем Калинин)