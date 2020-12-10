Шупо-Мотинг считает, что «Локомотива» играл лучше «Баварии» в первом тайме
Нападающий «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг отметил, что «Локомотив» играл лучше в первом тайме матча 6-го тура Лиги чемпионов. В концовке встречи камерунец забил дебютный гол за мюнхенцев в еврокубках.
— В первом тайме найти свободное место на поле было не так-то просто, — цитирует пресс-служба УЕФА Шупо-Мотинга. — Соперники играли очень компактно и стремились заставить нас играть широко. Но во втором мы были лучше. Для нас было очень важно забить первый мяч — это дало нам больше пространства. Мы продолжали идти вперед, стремились к этому, и, к счастью, я дождался своего шанса забить. Очень этим доволен.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029455--bayern-vs-lokomotiv-moskva/
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