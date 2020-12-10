Флик считает 2020 год великолепным для «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Ханси Флик после победы над «Локомотивом» в 6-м туре Лиги чемпионов (2:0) подвел итоги уходящего года. У мюнхенцев, которые вышли в плей-офф еврокубка с первого места, в 2020-м осталось 3 игры в бундеслиге.

— Шупо-Мотинг? Рад, что он забил первый гол за «Баварию» в Лиге чемпионов, — сказал Флик. — Это важный мяч для нас. Мы спокойно стали играть по счету. Левандовски будет в заявке на субботнюю игру.

Замена Боатенга? Все футболисты хотят играть. Сане получил желтую, поэтому пришлось поменять наш план.

У нас остались три игры в году. Мы их ждем с нетерпением, хотим закончить на высокой ноте. Год был великолепным. Сделаем все возможное, чтобы достигнуть положительных результатов.

(Наталья Юрина)