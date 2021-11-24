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«Барселона» впервые за 20 лет может не выйти из группы Лиги чемпионов! Шокирующий расклад для испанского клуба

03:42
23 ноября. «Барселона» — «Бенфика» — 0:0. Фото Twitter
23 ноября. «Барселона» — «Бенфика» — 0:0. Фото Twitter
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«Барселона» сыграла вничью с «Бенфикой» (0:0) в пятом туре группы Е Лиги чемпионов. В другой встрече «Бавария» обыграла киевское «Динамо» (2:1). Таблица группы Е теперь выглядит так:

Бавария — 15 очков, разность мячей — 19-3

Барселона — 7, 2-6

Бенфика — 5, 5-9

Динамо — 1, 1-9

В последнем туре «Барселона» сыграет на выезде с «Баварией», а «Бенфика» примет «Динамо». В случае победы испанский клуб выйдет в плей-офф при любом раскладе, однако сложно представить такой вариант, если мюнхенцы будут играть основным составом в полную силу — уровень команд сейчас несопоставим. Ситуацию для «Барсы» ухудшает, что даже в случае ничьей она, скорее всего, окажется третьей — «Бенфика» при победе над «Динамо» обойдет испанскую команду благодаря лучшему результату в очных матчах.

Так что «Барселоне» стоит надеяться на помощь от украинского клуба.
«Барса» последний раз не выходила из группы Лиги чемпионов в сезоне-2000/01, не считая случая в сезоне-2003/04, когда она вообще не участвовала в турнире.

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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