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«Барселона» предварительно допущена к участию в Лиге чемпионов-2023/24

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона».
Фото Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предварительно допустил «Барселону» к участию в розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.

«Барселона» предварительно допущена к участию в соревнованиях УЕФА-2023/24. Решение о допуске/исключении из соревнований УЕФА в будущем сохраняется», — приводит заявление УЕФА журналист Sky Sports Роб Харрис.

В конце марта 2023 года УЕФА объявил о начале расследования из-за коррупционного скандала с выплатами «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Энрикесу Негрейре. Также сообщалось, что ла лига может отправить жалобу на каталонский клуб в ФИФА.

 
Жоан Лапорта. Президент «Барселоны»: «В УЕФА хотели воспользоваться делом Негрейры и выкинуть нас из Лиги чемпионов»

 

Источник: Журналист Sky Sports Роб Харрис
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
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