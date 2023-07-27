«Барселона» предварительно допущена к участию в Лиге чемпионов-2023/24

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предварительно допустил «Барселону» к участию в розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.

«Барселона» предварительно допущена к участию в соревнованиях УЕФА-2023/24. Решение о допуске/исключении из соревнований УЕФА в будущем сохраняется», — приводит заявление УЕФА журналист Sky Sports Роб Харрис.

В конце марта 2023 года УЕФА объявил о начале расследования из-за коррупционного скандала с выплатами «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Энрикесу Негрейре. Также сообщалось, что ла лига может отправить жалобу на каталонский клуб в ФИФА.