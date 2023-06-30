Президент «Барселоны»: «В УЕФА хотели воспользоваться делом Негрейры и выкинуть нас из Лиги чемпионов»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что УЕФА хотел отстранить клуб из Лиги чемпионов.
«Я встречался с Чеферином. Они хотели воспользоваться делом Негрейры и выкинуть нас из Лиги чемпионов. Но к нам не могут применить санкции до решения суда. Мы подали заявку на участие в Лиге чемпионов, и пока нет новостей о закрытии дверей перед нами. У нас будет возможность подать апелляцию, чтобы защитить свои интересы», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.
15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесе Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.
В конце марта 2023 года УЕФА объявил о начале расследования из-за коррупционного скандала с выплатами «Барселоны» Негрейре. Также сообщалось, что ла лига может отправить жалобу на каталонский клуб в ФИФА.
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
|Хетафе
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16
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17
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18
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19
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20
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Альмерия – Р. Вальекано
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Р. Сосьедад – Жирона
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Севилья – Валенсия
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Вильярреал – Бетис
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